الخليج اليوم .. عبد الفتاح البرهان يصل إلى جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصل إلى جدة اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وتأتي زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عقب أسبوع من استعادة الجيش للقصر الرئاسي من قوات الدعم السريع، فضلاً عن السيطرة الكاملة على الخرطوم، فيما يؤكد البرهان قائد الجيش السوداني أن الجيش يهيئ الظروف المواتية من أجل تولّي حكومة مدنية منتخبة مقاليد السلطة في البلاد.

إلى ذلك، زار وفد سعودي رفيع برئاسة السفير السعودي في السودان، علي بن جعفر ، مطار بورتسودان، إذ يضم الوفد أعضاءً من الخارجية السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مطار بورتسودان، فيما سلّم الوفد سلطات المطار جهازاً للمسح الضوئي على البضائع ضمن حزمة مساعدات سعودية للبنية التحتية في السودان.

في الأثناء، تؤكد السعودية موقفها الثابت تجاه دعم أمن السودان واستقرارها، ووحدة أراضيها، كما دعت الرياض في وقت سابق الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، وتجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى.

كما تجدد السعودية التزامها باستمرار بذل كافة الجهود لوقف الحرب في السودان، وتحقيق السلام بما ينسجم مع إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023.