شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يفجر مبانى غربى مدينة رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها أن جيش الاحتلال يفجر مباني غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، بلدتي سفارين وبيت ليد شرق طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء بمدرعاتها من نوع "إيتان".



وقالت مصادر فلسطينية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- "إن مدرعتين للاحتلال تعمدتا صدم مركبات المواطنين خلال الاقتحام، ما ألحق أضرارا جسيمة بعدد منها، في الوقت الذي أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.