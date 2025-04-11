شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: نقف مع وحدة أراضى سوريا ونرفض التدخل الخارجى شئونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، موقف بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب وحدة أراضى سوريا ورفض التدخل الخارجى فى شئونها، مشددا على أنّ المصلحة تكمن فيما يختاره الشعب السوري.



جاء ذلك خلال لقاء السودانى، عدداً من مديرى مراكز البحوث والدراسات فى سوريا، الذين حضروا إلى العراق بدعوة من المجموعة العراقية للسياسات الخارجية، من أجل تبادل الحوار ووجهات النظر، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامى أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأوضح السودانى أن التشابك والتقارب بين العراق وبلاد الشام يمتدّ فى مختلف الأطر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مؤكداً وجوب البحث والاهتمام بقضايا الهوية الوطنية الجامعة لكل السوريين، وكل ما يعزز الاستقرار والمساواة والسلم الأهلي.



ولفت إلى أهمية العمل ضمن مؤسسات العدالة الاجتماعية، والعمل من أجل بناء المؤسسات وتجاوز السلبيات، وألّا تكون الأفكار أسيرةً لحوادث الماضى.



وجدد السودانى تأكيد أهمية الأمن فى سوريا بالنسبة للعراق، حيث إن الاستقرار والازدهار فى البلدين مرتبطان بالأمن فيهما وفى المنطقة، معربا عن قلق العراق من التدخل الأجنبى فى سوريا، وتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلى على أرضيها.