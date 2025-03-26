شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «غذاء السلطان» إلى 6 ملايين ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة في عام 2024 بنسبة 23.8% إلى 6 ملايين ريال، مقابل 7.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى العوامل التالية:
إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 2.5%، ولكن لم يكن بنفس مستوى زيادة المبيعات بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية المتأثرة بأزمة الشحن والأسعار العالمية.
مصاريف البيع: زادت بمقدار 1.3 مليون ريال (3%) نتيجة لزيادة المبيعات، ومع ذلك، انخفضت كنسبة من المبيعات مقارنة بالعام السابق من 25% إلى 23.6%.
المصاريف الإدارية: ارتفعت بمقدار 900 ألف ريال (6.3%) بسبب زيادة المصاريف المتعلقة بالموظفين والتكاليف الأخرى، بما يتماشى مع استدامة الموظفين و نمو الشركة.
أخرى: ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 288 ألف ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى العوامل التالية:
إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 2.5%، ولكن لم يكن بنفس مستوى زيادة المبيعات بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية المتأثرة بأزمة الشحن والأسعار العالمية.
مصاريف البيع: زادت بمقدار 1.3 مليون ريال (3%) نتيجة لزيادة المبيعات، ومع ذلك، انخفضت كنسبة من المبيعات مقارنة بالعام السابق من 25% إلى 23.6%.
المصاريف الإدارية: ارتفعت بمقدار 900 ألف ريال (6.3%) بسبب زيادة المصاريف المتعلقة بالموظفين والتكاليف الأخرى، بما يتماشى مع استدامة الموظفين و نمو الشركة.
أخرى: ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 288 ألف ريال.