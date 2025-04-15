شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

عواصف ترابية على الشرقية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عواصف ترابية على أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الاثنين/الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 10 من صباح الثلاثاء.



ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.