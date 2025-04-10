شكرا لمتابعة خبر عن توزيعات عرس الأمير أحمد بن سلطان: لمسة من الفخامة والتراث .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف مقطع فيديو نُشر لتوزيعات عرس الأمير أحمد بن سلطان والأميرة حصة بنت فيصل، الأنظار، وذلك لما تحتويه على لمسات من الفخامة والتراث.

وشهدت التوزيعات تصميمات مميزة باللون الأبيض ومطرزة باللون الأزرق، مما خطف أنظار الجميع، وأشادوا بجمال التصميم ورقة الإبداع.

واحتفل الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، المعروف بلقبه الفني “سهم”، بزواجه من الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد الله آل سعود. حضر الحفل نخبة من أفراد العائلة المالكة، الأصدقاء المقربين، ونجوم الفن الخليجي والعربي، حيث تألقت العروس بإطلالة ساحرة، وظهر العريس بأناقة ملفتة، وسط أجواء من الفخامة والبهجة.

يُذكر أن الأمير أحمد بن سلطان، المولود في 20 أكتوبر 1983، هو ملحن بارز وعضو في مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية ومدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية. قدّم العديد من الأعمال الفنية المميزة تحت اسمه الفني “سهم”، وتعاون مع نخبة من الفنانين في العالم العربي.

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