شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من طفل مصاب بالتوحد لأولياء الأمور .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام أحد الأطفال المصابين بالتوحد بتوجيه رسالة مؤثرة إلى أولياء أمور الأطفال المصابين بالتوحد.

وحاول الطفل شرح أعراض التوحد التي يعاني منها والتي تجعله مميزاً عن باقي الأطفال، مثل رفض العناق والإمساك بأي شيء وطريقة الكلام المختلفة، وأنه طفل حساس بطريقة تجعله مختلفاً.

ونوه الطفل بضرورة استشارة كل أم وأسرة لطبيب متخصص للتعامل مع هذه الحالات بطريقة سليمة.

التوحد هو اضطراب في الدماغ يظهر في الطفولة المبكرة، ويتميز بمشاكل في الاتصال الاجتماعي، وخلل في مهارات التواصل، وتصرفات واهتمامات ونشاطات متكررة ومقيدة. تعتبر اضطرابات الحركة علامة مميزة عند كثير من الأطفال المصابين بالتوحد.