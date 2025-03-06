شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال المجلس الوزاري الخليجي والاجتماعات العربية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال المجلس الوزاري الخليجي والاجتماعات العربية في مكة المكرمة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أوضح أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 163 لمجلس التعاون، سيعقد اليوم، في مدينة مكة المكرمة، برئاسة وزير الخارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وسيعقد على هامش الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية بحضور وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، والجمهورية العربية السورية بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، والمملكة المغربية بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمملكة الأردنية الهاشمية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كل على حدة.