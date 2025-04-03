الامارات | ماهي عواقب التوتر طويل الأمد على الصحة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزيد التوتر المزمن من خطر الإصابة بالخرف، وخاصة لدى كبار السن، كما قد يؤدي القلق إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وقد يتكرر الإجهاد في الربيع بسبب طول ساعات النهار.

ونشرت صحيفة صحيفة "إزفيستيا" عن عالمة النفس ماريا شتان، بأنه في حالة القلق تنشط ثلاثة أنظمة في وقت واحد: النظام السمبثاوي الكظري- المسؤول عن رد الفعل الفوري للتوتر - زيادة معدل ضربات القلب والتعرق، والنظام تحت المهاد-الغدة النخامية-الكظرية - ينظم إنتاج هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، ونظام الرينين-أنجيوتنسين-الألدوستيرون- الذي يتحكم في ضغط الدم وتوازن الماء والملح.

ارتفاع مستوى ضغط الدم

ووفقا لها، استمرار نشاط هذه الأنظمة يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية في الدماغ ونقص الأكسجين في الخلايا العصبية، وتلف بنيتها.

ومع مرور الوقت، تختل وظائف القشرة الجبهية- المنطقة المسؤولة عن التخطيط والعواطف واتخاذ القرارات.

ويزيد القلق المزمن من خطر الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

وأكدت الخبيرة بأن طول ساعات النهار في الربيع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم القلق بسبب اختلال الإيقاعات الحيوية، ما يسبب اضطرابات هرمونية، أما في الخريف يؤدي نقص ضوء الشمس إلى انخفاض مستوى فيتامين D، الضروري لإنتاج السيروتونين هرمون الفرح، والدوبامين هرمون التحفيز، وكل هذا يشمل بصورة خاصة كبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة.

أما بالنسبة للقلق الظرفي، قبل الامتحان مثلا فإنه يمر دون عواقب، أما اضطراب القلق فهو حالة أكثر خطورة.

وتشمل أعراضه القلق المستمر بشأن المستقبل، وتوتر العضلات (الرعشة، والصداع)، وكذلك التعرق، وتسارع ضربات القلب، والدوخة.

التوتر المزمن

ووفقا لها، السبب الرئيسي لاضطرابات القلق، هو التوتر المزمن، الذي يثقل كاهل الجهاز العصبي ويؤدي إلى اضطراب في عمل الأعضاء.

ولكن اتباع نمط حياة صحي يقلل من المخاطر. وتعتبر جودة النوم أساس الوقاية، لأن قلة النوم تؤدي إلى خلل في النظام الهرموني وزيادة مستوى الكورتيزول.

وتقول: "يجب النوم 7-9 ساعات، مع تجنب الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات قبل النوم، لأنه يعيق إنتاج الميلاتونين... كما من المفيد التوقف عن تناول القهوة والنيكوتين بعد الظهر، وممارسة طقوس مسائية كالتأمل أو تمارين التنفس لأنها تساعد على تهدئة الجهاز العصبي".

وتشير الطبيبة إلى أن العادات الغذائية تؤثر أيضا بشكل مباشر على مستوى القلق، وبالتالي فإن نقص فيتامين D والمغنيسيوم وأوميغا 3 يزيد من القلق ويؤثر على وظائف الدماغ، لذلك من المفيد إدراج فيتامينات B6 وB12 في النظام الغذائي.

واستبعاد الكحول والسكر والدهون المتحولة لأنها تزيد من الإجهاد التأكسدي وتضر بالخلايا العصبية.