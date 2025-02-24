شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دولة.. مشاركة أكثر من 150 عارضًا بمنتدى مكة للحلال 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد مكة المكرمة لاستضافة النسخة الثانية من منتدى مكة للحلال 2025 خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير، تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

ويأتي هذا بتنظيم من غرفة مكة المكرمة تحت شعار “التنمية المستدامة عبر صناعة الحلال”، وذلك في مركز غرفة مكة للمؤتمرات والمعارض.

فعاليات منتدى مكة للحلال 2025

يهدف المنتدى إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الحلال.

ويجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء الدوليين، لمناقشة أحدث التطورات والفرص الاستثمارية في هذا القطاع المتنامي.

المنتدى يوفر أيضا منصة متكاملة لاستعراض معايير الحلال والابتكار في التمويل الإسلامي، من خلال جلسات نقاشية متخصصة وورش عمل تفاعلية لدعم الشركات ورواد الأعمال.



المشاركون في منتدى مكة للحلال

ويتميز المنتدى بمشاركة أكثر من 150 عارضًا من 15 دولة، ما يفتح المجال أمام توسيع الشراكات الدولية وتعزيز فرص التعاون التجاري.

كما يتضمن الحدث اجتماعات أعمال مباشرة تربط المستثمرين بالشركات الرائدة.

هذا إضافة إلى عروض طهي حية يقدمها طهاة عالميون متخصصون في الطهي الحلال، مما يضفي بُعدًا ثقافيًا وتفاعليًا على الفعالية.



منتدى مكة للحلال 2025

كما يسلط المنتدى الضوء على توحيد معايير الحلال عالميًا بمشاركة هيئات اعتماد دولية، مثل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية (JAKIM)، ووكالة ضمان المنتجات الحلال الإندونيسية (BPJPH).

ويستعرض المنتدى أيضًا أحدث التقنيات، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية والكفاءة في عمليات اعتماد المنتجات الحلال.

ويمثل منتدى مكة للحلال 2025 فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة المملكة في اقتصاد الحلال العالمي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر هذا القطاع الواعد.