شكرا لقرائتكم خبر عن «أقاسيم» تحدد سعر عائد الصكوك المحلية المقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية تحديد سعر عائد الصكوك المحلية المقومة بالريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 16 أبريل الحالي، بدء طرح إصدار صكوك من السلسلة الأولى من برنامج إصدار صكوك محلية مقومة بالريال وطرحها طرحا عاما.
وقالت الشركة: إنها حددت قيمة الإصدار بشكل مبدئي بقيمة 50 مليون ريال، منوهة بتحديد قيمة الإصدار بشكل نهائب بعد الانتهاء من فترة الطرح بناء على ظروف السوق في ذلك الحين.
وأضافت أن تاريخ بداية الطرح 27 أبريل الحالي، فيما ينتهي في 8 مايو المقبل.
ونوهت بطرح الصكوك للأشحاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
وعينت شركة أقاسيم، شركة الخير كابيتال السعودية كمدير الترتيب والمتعامل الأولي فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأفادت بأن الحد الأدنى للاكتتاب 5 صكوك بقيمة اسمية تبلغ 5 آلاف ريال، فيما يبلغ سعر طرح الصك 1000 ريال، بينما تبلغ القيمة الاسمية ألف ريال، في حين يبلغ عائد الصك 10 % سنويا مستحق الدفع بشكل سنوي.
ونوهت باسترداد الصكوك بنهاية مدة صكوك سلسلة الإصدار الأولى، وعند تاريخ الاستحقاق تسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 16 أبريل الحالي، بدء طرح إصدار صكوك من السلسلة الأولى من برنامج إصدار صكوك محلية مقومة بالريال وطرحها طرحا عاما.
وقالت الشركة: إنها حددت قيمة الإصدار بشكل مبدئي بقيمة 50 مليون ريال، منوهة بتحديد قيمة الإصدار بشكل نهائب بعد الانتهاء من فترة الطرح بناء على ظروف السوق في ذلك الحين.
وأضافت أن تاريخ بداية الطرح 27 أبريل الحالي، فيما ينتهي في 8 مايو المقبل.
ونوهت بطرح الصكوك للأشحاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
وعينت شركة أقاسيم، شركة الخير كابيتال السعودية كمدير الترتيب والمتعامل الأولي فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأفادت بأن الحد الأدنى للاكتتاب 5 صكوك بقيمة اسمية تبلغ 5 آلاف ريال، فيما يبلغ سعر طرح الصك 1000 ريال، بينما تبلغ القيمة الاسمية ألف ريال، في حين يبلغ عائد الصك 10 % سنويا مستحق الدفع بشكل سنوي.
ونوهت باسترداد الصكوك بنهاية مدة صكوك سلسلة الإصدار الأولى، وعند تاريخ الاستحقاق تسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة.