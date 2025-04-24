الاقتصاد

تراجع أرباح «ينساب» إلى 13.7 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «ينساب» إلى 13.7 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) في الربع الأول من 2025 بنسبة 86.2% إلى 13.7 مليون ريال، مقابل 99.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الربع المماثل، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.
علما بأن الشركة سبق أن أعلنت عن تلقيها إشعار بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2025م.
ويعود سبب تحقيق صافي الربح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات، بالرغم من ارتفاع تكلفة أسعار بعض مواد اللقيم.
علما بأن الشركة سبق أن أعلنت عن تلقيها إشعار بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2025م.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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