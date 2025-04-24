شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ينساب» إلى 13.7 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

علما بأن الشركة سبق أن أعلنت عن تلقيها إشعار بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2025م.

ويعود سبب تحقيق صافي الربح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات، بالرغم من ارتفاع تكلفة أسعار بعض مواد اللقيم.

علما بأن الشركة سبق أن أعلنت عن تلقيها إشعار بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2025م. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) في الربع الأول من 2025 بنسبة 86.2% إلى 13.7 مليون ريال، مقابل 99.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الربع المماثل، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.علما بأن الشركة سبق أن أعلنت عن تلقيها إشعار بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2025م.ويعود سبب تحقيق صافي الربح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات، بالرغم من ارتفاع تكلفة أسعار بعض مواد اللقيم.علما بأن الشركة سبق أن أعلنت عن تلقيها إشعار بزيادة أسعار اللقيم كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 02 يناير 2025م.