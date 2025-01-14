شكرا لمتابعة خبر عن رحالة ألمانية بعد قدومها للمملكة: السعودية بلد عظيم وآمن والناس كرماء وخلوقين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو لحظة وصول رحالة ألمانية للمملكة عبر سيارتها بعدما قطعت آلاف الكيلومترات للوصول إلى جازان .

وكشف المقطع سعادة الفتاة البالغة برحلتها إلى المملكة وزيارة جازان واستمتاعها بالأجواء والطريق .

وبسؤال الفتاة عن رحلتها ردت قائلة :” شكرًا كثيرًا لكم، أنا سعيدة جدًا لأنني هنا والطريق كان جيد جدًا وكل شيء بخير ولكن أول ما دخلت جازان بدأ المطر أحتاج أن أكتشف جازان معكم ، بالبداية أحتاج قهوة سعودية”.

وعن سؤالها لماذا اختارت المملكة وجازان للرحلة، أضافت:” سمعت كثيرًا عن السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي وشعرت بالفضول الشديد وقررت أفهم الصورة بنفسي وأجرب التجربة واكتشف كل شيء .”

وتابعت :” في البداية كنت محتارة وخائفة لأني لم أكن أفهم، وأعرف الثقافة السعودية لكن الآن أكبر مخاوفي هو أن يزداد وزني، لأن الناس كريمين جدًا ويعزموني على مزارعهم وبيوتهم .”

وواصلت :” الأكل لديهم لذيذ بطريقة خيالية وآكل من كل شيء يقدمونه، وفي العموم السعودية بلد عظيم جدًا وأكثر باد فاجئتني لأن الناس خلوقين وآمنين ومسالمين جدًا، وعمري ما حسيت بهذا الأمان اللي حسيته بالمملكة .”

وحول اختيارها لجازان، أكدت أنها اختارت جازان أولاً لأنها سمعت بكرم أهلها ولطافتهم .”