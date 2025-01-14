شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تنجز مشروع ترجمة “الأحكام الإدارية” إلى الصينية والان نبدء بالتفاصيل

التبادل الثقافي بين السعودية والصين

تطوير المجالات الأكاديمية والبحثية

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في معهد البحوث والاستشارات، عن استكمال مشروع ترجمة “مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية” إلى اللغة الصينية.ويأتي هذا بالتعاون مع ديوان المظالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة القضاء السعودي عالميًا.ويأتي هذا المشروع انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق التبادل الثقافي والمعرفي بين السعودية والصين.ويهدف المشروع إلى نشر قيم العدالة والشفافية التي يرتكز عليها القضاء الإداري السعودي، مما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القانوني السعودي ونقل رسالته إلى المجتمعات الناطقة بالصينية، بما يشمل المستثمرين والباحثين المهتمين بالشأن القانوني.أشرف على المشروع الدكتور محمد عايض عسيري، أستاذ القانون التجاري الدولي المساعد بالجامعة، والحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون باللغة الصينية، ورئيس بيت خبرة متخصص في الشؤون الصينية.وأكدت جامعة الملك عبدالعزيز، من خلال هذا المشروع، دورها الريادي في تطوير المجالات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في بناء جسور التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.