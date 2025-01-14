خاص بالفيديو- حسين قاووق يكشـ ف عن موسم جديد من "مرحبا دولة" ويعلّق على "حدث أمني صعب"

ميرنا وليد - بيروت - عُرض "ستاند اب" "حدث أمني صعب" للممثل حسين قاووق والمخرج والكاتب محمد دايخ، اذ تناولا فيها العديد من المواضيع.

موقع "الفن" التقى بـ حسين قاووق وأجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن هذا العرض ، رده على منتقديه، هل سيعمل يوما ما مع شخص آخر غير محمد دايخ؟ ماذا عن التهديدات التي تلقاها عبر مواقع التواصل الإجتماعي؟ كما كشف حسين قاووق لنا عن حقيقة وجود موسم جديد من برنامج "مرحبا دولة"، واذا كان أهله يحذرونه من تناول موضوع معيّن.

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