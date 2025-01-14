فلاش باك مهرجانات 2024 - نجاح باهر لـ راغب علامة وإستعراض مميز لـ ميرفا القاضي وجماهيرية كبيرة لـ الأخرس

ميرنا وليد - بيروت - رغم كل التحديات التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة، منها الإقتصادية والأمنية، أثبت عام 2024 أن لبنان ما زال يحتفظ بمكانته كمنارة للفن والموسيقى في العالم العربي، وأنه بلد فني وثقافي بإمتياز. إمتلأت ساحات لبنان ومسارحه بأصوات الفنانين والجماهير اللبنانيين والعرب، الذين التقوا على حب الموسيقى والإحتفال بالحياة.

في هذا المقال، نستذكر أبرز الحفلات التي أقيت في لبنان عام 2024.

راغب علامة وغي مانوكيان

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة والمؤلف الموسيقي اللبناني غي مانوكيان في 17 حزيران، حفلاً إستثنائياً تنوع بين الأغاني المفعمة بالحيوية والعروض الموسيقية الراقية، والحفل كان من تنظيم متعهد الحفلات باسكال مغامس.

إليسا وآدم

حفل غنائي رومانسي في 22 حزيران، جمع بين الفنانة اللبنانية إليسا والفنان اللبناني آدم، في ليلة من أجمل ليالي الصيف، من تنظيم متعهد الحفلات باسكال مغامس.

وائل كفوري

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري حفلتين في 27 و 28 حزيران، حظيتا بحضور جماهيري كبير.

ميشال فاضل وزياد برجي



إفتتح الفنان اللبناني زياد برجي والمؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل موسم الحفلات في 8 حزيران، بحفل إستثنائي ملأه الإبداع الموسيقي والطرب اللبناني.

ناجي الأسطا :

إلتقى الفنان اللبناني ناجي الأسطا جمهوره اللبناني، في حفلة أحياها في 30 نيسان، وحفلة أخرى في زغرتا في 15 أيار، كما أحيا أيضاً حفلاً غنائياً غنى فيه العديد من الأغاني بصوته الرائع.

جورج وسوف وآدم ورحمة رياض



كانت ليلة 11 آب واحدة من أبرز محطات الصيف، وذلك حين إجتمع سلطان الطرب جورج وسوف، والفنانة العراقية رحمة رياض، والفنان اللبناني آدم، في سهرة غنائية إستثنائية. قدم الوسوف مجموعة من أعماله الشهيرة، بينما أبهرت رحمة الجمهور بإحساسها العالي، وشارك آدم بمجموعة من أغانيه المميزة، من تنظيم المتعهدين حسين كسيرة وطارق عليق.

هاني شاكر

زار الفنان المصري هاني شاكر لبنان العام الماضي عدة مرات، وأحيا فيه 7 حفلات في مناطق لبنانية مختلفة، ورغم التحديات الأمنية التي مر بها البلد، إلا أن تواجد هاني شاكر في لبنان، كان دائماً مصدر سعادة لجمهوره، فقد أبهر الحضور بأدائه، وآخر حفلاته كانت في ليلة رأس السنة.

عمرو دياب

في 15 حزيران، أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلاً ضخماً في بيروت، تميز بحضور جماهيري كبير، مثل حفل عمرو دياب العام الماضي في بيروت، وغنى الفنان مجموعة من أغانيه الشهيرة، إلى جانب أحدث أعماله، وسط أجواء ساحرة.

مهرجان أعياد بيروت

إليسا، جوزيف عطية، الشامي وغي مانوكيان

عاد مهرجان أعياد بيروت عام 2024، بعد غياب أربع سنوات، من تنظيم شركة "تو يو تو سي"، بحفل إفتتاحي ضخم، مع الفنانة اللبنانية إليسا، التي أضاءت المسرح بأدائها المميز. خلال الحفل، كشفت إليسا عن إطلاق شركتها الخاصة للإنتاج، وعبّرت عن رغبتها في التعاقد مع الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان، وفاجأت إليسا الجمهور، عندما رقصت حافية القدمين، بعد أن خلعت حذاءها ذا الكعب العالي بعد إستئذانها من الحضور، ليشهد الحفل لحظات طريفة، وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما أحيا الفنان اللبناني جوزيف عطية، والفنان السوري الشامي، والمؤلف الموسيقي غي مانوكيان، حفلات مميزة في مهرجان أعياد بيروت عام 2024، وأضاءوا المسرح بأدائهم الرائع، وسط حضور جماهيري كبير.



مصطفى كامل

أحيا نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل، في 20 نيسان، أول حفل له في بيروت، بالتعاون مع المتعهد حسين كسيرة، وغنى مصطفى كامل مجموعة من أشهر أغنياته، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور اللبناني. وفي اليوم التالي، تم تكريم مصطفى كامل، في نقابة محترفي الموسيقى والغناء في بيروت.



حفلة ديسكو التسعينيات

أحيا نجوم التسعينيات حفل "ديسكو 90" في لبنان في 25 تموز، وكان الحفل رائعاً ومليئاً بالنوستالجيا، وغنى الفنانون المصريون هشام عباس، إيهاب توفيق، حسام حسني ومحمد فؤاد، والفنان الليبي حميد الشاعري، أجمل أغنياتهم، وسط حضور كبير لمحبيهم.

كاظم الساهر



أبدع الفنان العراقي كاظم الساهر، في أمسية غنائية في بيروت في 5 تموز، عنوانها الحب، مقدماً أغانيه الرومانسية، التي لامست قلوب الحاضرين.

رامي عياش



أحيا الفنان اللبناني رامي عياش، حفلاً رائعاً، برعاية رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، وأشعل رامي الأجواء بأغنياته المحبوبة، وكان ذلك في 16 حزيران.

ميرفا القاضي

أحيت الفنانة اللبنانية ميرفا القاضي حفلين غنائيين في 7 و8 حزيران، تضمنا تكريماً للفنانة العالمية الراحلة داليدا، تحت عنوان "الموت على خشبة المسرح" (Mourir sur scene)، وغنت ميرفا أشهر أغاني داليدا، وشاركها في هذا العمل الموسيقي الغنائي، الفنانون ماتيو خضر، مابيل رحمة وباسم فغالي. وعلى مدى ساعتين من الوقت، غنت ميرفا ورقصت وقلدت داليدا، وأبدعت في أدائها.

مهرجانات جبيل (بيبلوس) الدولية

1 - كايروكي - أمير عيد (19 تموز - جبيل)

مهرجانات جبيل كانت حاضرة بقوة في موسم الحفلات، التي إنطلقت فيها في 19 تموز مع فرقة CAIRO KEE فرقة روك مصرية، مع أمير عيد (عازف رئيسي)، شريف هواري (غيتار)، تامر هاشم (طبقة)، شريف مصطفى (كيبورد)، وآدم الألفي (غيتار باس). أحيت فرقة "كايروكي" حفلاً رائعاً، وتفاعل الجمهور اللبناني مع أغانيها المتنوعة، بما فيها تلك التي تدعم القضية الفلسـ طينية بعد حرب غـ زة. قدّمت الفرقة أشهر أغانيها، منها "روما" و"ساموراي" و"يا أبيض يا أسود"، ورافقتها مشاهد تعبيرية على الشاشة، كما ردد الجمهور الأغنيات بحماس، ورفع العديد منهم الكوفية الفلسـ طينية دعماً للقضية.

2 - ميشال فاضل (21 تموز – جبيل)

قدم المؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، عرضاً موسيقياً راقياً، على مسرح مهرجانات جبيل الدولية.

3 - نانسي عجرم ( 26 تموز - جبيل)

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلاً مميزاً، مزجت فيه بين الرومانسية وبين الأجواء الإحتفالية.

مهرجانات البترون الدولية

الأخرس

أبدع الفنان الأردني الأخرس، في حفله بتاريخ 12 تموز، في غناء باقة من أغانيه، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

مهرجان إهدنيات الدولي



1 - (رحبانيات) إلياس الرحباني

إفتُتحت فعاليات مهرجان إهدنيات الدولي بدورته العشرين في 18 تموز، بليلة إستثنائية حملت عنوان "رحبانيات"، خصصت لتكريم إرث الموسيقار الكبير إلياس الرحباني، بمشاركة أوركسترا سمفونية ضخمة بقيادة الفنان غسان الرحباني، وذلك في عرض إستثنائي جمع بين الموسيقى، السينما والرقص، وشارك في الحفل الفنانان اللبنانيان جيلبير جلخ ورانيا غصن الحاج.

كانت ليلة الإفتتاح بمثابة تحية وفاء لإرث أحد أعمدة الموسيقى العربية، وترسيخاً لدور مهرجان إهدنيات كمنصة للإحتفاء بالمبدعين، وتقديم عروض إستثنائية تجمع بين الأصالة والتجديد.

2 - ناصيف زيتون



أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون حفلين في 25 و26 تموز، وأشعل الأجواء بباقة من أجمل أغنياته الخاصة وأغنيات أخرى، وتفاعل معه الحضور غناءً ورقصاً.

3 - ميادة الحناوي

أحيت الفنانة السورية ميادة الحناوي، حفلاً غنائياً مميزاً، في 27 تموز، غنت فيه باقة من أجمل أغنياتها، وتفاعل معها الحضور، مرددين أغنياتها التي لطالما أحبوها. ونقلت ميادة الجمهور، من خلال صوتها وأدائها، إلى الفن الأصيل.