شكرا لمتابعة خبر عن متحدث أمن الدولة: السعودية لا تنظر للحج كعلاقة مادية بل كأرض أمن وسلام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد متحدث رئاسة أمن الدولة العقيد تركي الحربي، اليوم الثلاثاء، أن الحج شعيرة تتم في إطار عال من القداسة، وعلاقتنا به سامية.

وقال متحدث رئاسة أمن الدولة، خلال مؤتمر ومعرض الحج: “السعودية لا تنظر إلى الحج كعلاقة مادية، بل تنظر للحج كأرض أمن وسلام للمسلمين”.

وشدد العقيد الحربي، أن المملكة لم تنظر أبدًا إلى أن علاقتها بالحج أو بيت الله الحرام هي مجرد علاقة مادية من حيث توفير الاحتياجات والتأمين، لكن علاقتنا بهذه الشريعة سامية ومقدسة تحمل بعدًا معنويًا كبيرًا جدًا.

وأشار إلى أن المملكة تنظر إلى أن هذه الأرض كأرض سلام ووفاق للمسلمين، وتوحيد كلمة وصف، وننظر للحج بأنه شعيرة تتم في إطار عالٍ من القداسة، هذه القداسة لابد أن تحفظ وتصان بأمن محكم ودقيق يحفظ حال ناسكها.