شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من الوكرة القطري عن العروض السعودية لضم حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

حرص مسئولي النادى الاهلى على التواصل مع نظرائهم في نادى الوكرة القطري للوقوف على حقيقة العروض السعودية التي وصلت لحمدى فتحى لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف الأهلي، فى وقت سابق عبر موقعه الرسمي، موافقة نادي الوكرة القطري رسمياً على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة في يونيو القادم.

وكانت بعض الأنباء أشارت إلى تلقي حمدي فتحي عرضا من أحد الأندية السعودية للرحيل إليه في الانتقالات الشتوية الجارية، وهو الامر الذى نفاه مسئولي الوكرة القطري لنظرائهم في الاهلى مؤكدين إستمرار اللاعب في الدوري القطري لحين فترة اعارته للأهلى.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى بدور المجموعات.

وتضم المجموعة الأولى كل من: الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي ، ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

لعب حمدي فتحي 152 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 11019 دقيقة، وسجل 14 هدفاً وصنع تسعة، وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاث مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين .

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى السابعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.