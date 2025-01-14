شكرا لقرائتكم خبر عن «البحري» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ3 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، اليوم، اتفاقية تسهيلات مرابحة ائتمانية دوارة مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل تقدر بـ 800 مليون دولار (ما يعادل 3 مليارات ريال).
وأضافت أن مدة التمويل: 5 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: دعم وتعزيز المركز المالي للشركة وتغطية متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل تقدر بـ 800 مليون دولار (ما يعادل 3 مليارات ريال).
وأضافت أن مدة التمويل: 5 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: دعم وتعزيز المركز المالي للشركة وتغطية متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.