نجوم السعودية في JOY AWARDS

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: يتواجد نجوم السعودية بشكل دائم في JOY AWARDS الأهم عربياً في مختلف الأقسام، وهو حضور لم يقتصر على الترشيحات ولكن امتد ليشمل حصد العديد من الجوائز في النسخ السابقة.

""الخليج 365"" تستعرض في التقرير أبرز النجوم السعوديين الذين حصلوا على جوائز "جوي أورد" في النسخ الماضية، بجانب المرشحين للفوز بجوائز النسخة الجديدة التي يترقبها العالم العربي مساء السبت المقبل.

محمد عبده

كُرم الفنان الكبير محمد عبده ضمن الدورة الأولى لجوائز "جوي أورد" والتي أقيمت حينها بعنوان "منتدى صناعة الترفيه" عام 2019، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتذاك مقطع فيديو للكلمة التي ألقاها فنان العرب على المسرح عقب تكريمه حيث قال: "55 عاما من الاحتراف بالفن اختصرها في ليلة وسهلها علينا شباب مثل أبو ناصر، كنا نأخذ أوراقنا وعودنا ونبحث عن الفرصة في الدول المجاورة لكي يسمحوا لنا بمساحة صغيرة من الفن، نحن لدينا فن، لدينا حضارة وثقافة".



ناصر القصبي

تم تكرم الفنان ناصر القصبي، خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بالرياض عام 2019، وقد تحدث عقب تكرمه قائلا: "أوجه الشكر لمعالي المستشار أبو ناصر، لأنه حول الرياض كلها إلى مدينة جميلة وفيها الأنس لذي كنا نفتقده على مدى طويل".

نجوم فائزون ضمن النسخة الثانية 2022

يعقوب الفرحان

كُرم الفنان يعقوب الفرحان، خلال النسخة الثانية لجوائز JOY AWARDS، التي أقيمت في الرياض عام 2022، حيث فاز ضمن فئة الأعمال الدرامية بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "رشاش".



إلهام علي

فازت الفنانة إلهام علي، عام 2022 ضمن فئة الأعمال الدرامية، بجائزة الممثلة المفضلة عن دورها بمسلسل "اختطاف".

قصة "اختطاف" مقتبسة من الفيلم الأجنبي "فتاة في القبو" (Girl in the basement) الذي يجسّد حادثة حقيقية وقعت في النمسا عام 2008 عندما قُبض على أب احتجز ابنته في قبو أكثر من 20 عاما.

فايز بن جريس

حصل الفنان الشاب فايز بن جريس، عام 2022، على جائزة الوجه الجديد المفضل ضمن فئة الأعمال الدرامية عن دوره في مسلسل "رشاش".

حكايات المسلسل مقتبسة من أحداث حقيقية وقعت في ثمانينيات القرن الماضي، وكيف تصدت الشرطة السعودية بكل بسالة للإجرام، ونفذت الأحكام الشرعية بحق مرتكبيها ومن معهم، وإلى جانب البطل يعقوب الفرحان، شارك في العمل كلٌّ من: عبد الله البراق، سمية رضا، نايف الظفيري، فايز بن جريس، وخالد يسلم حكيم جمعه، وإبراهيم حجاج.

ماجد المهندس

فاز المطرب العراقي السعودي ماجد المهندس، عام 2022، بجائزة الفنان المفضل ضمن فئة الموسقى.



عبد المجيد عبد الله

خلال الحفل الذي أقيم عام 2022، كرم المستشار تركي آل الشيخ، المطرب عبد المجيد عبد الله، بجائزة "صناع الترفيه الفخرية".

نجوم فائزون ضمن النسخة الثالثة 2023

إبراهيم الحجاج

فاز الفنان إبراهيم الحجاج، بجائزة الممثل المفضل ضمن فئة الأعمال الدرامية، وذلك عن دوره في مسلسل "من هو ولدنا".

تدور الأحداث حول طرح المسلسل العديد من المواقف والقضايا الاجتماعية المتنوعة في حلقات من المغامرات المشوقة أبرزها قضية كيف يتأقلم الغني مع المجتمع الفقير، وكيف يعيش الفقير حياة الغني.



هيلدا ياسين

فازت الفنانة الشابة هيلدا ياسين، بجائزة الوجه الجديد المفضل ضمن فئة الأعمال الدرامية.

جوري قطان

فازت الفنانة جوري قطان، بجائزة الصوت الجديد المفضل، ضمن فئة الموسيقى.

عبد المجيد عبد الله

فاز الفنان عبد المجيد عبد الله، بجائزة الفنان المفضل ضمن فئة الموسيقى.



راشد الماجد

حصل الفنان راشد الماجد، على جائزة صناع الترفيه الفخرية.

نجوم فائزون ضمن النسخة الرابعة 2024

سعد عزيز

فاز الفنان سعد عزيز، بجائزة الممثل المفضل ضمن فئة الأعمال الدرمية عن دوره في مسلسل "سكة سفر 2".

وتدور الأحداث في جنوب السعودية حيث الطبيعة الخضراء، وتبدأ القصة بعد تلقي الإخوة الثلاثة اتصالًا من خالهم يطلب مساعدتهم في إدارة فندق صغير مهدد بالإزالة.

وليد قشران

فاز الفنان الشاب وليد قشران، بجائزة الوجه الجديد المفضل ضمن فئة الأعمال الدرامية، عن مسلسل "ستوديو 23" الجزء الثالث.

حيث تدور القصة ضمن إطار إجتماعي كوميدي حول قناة فضائية تعلن إفلاسها ورغم ذلك تبقى تعمل وتجد المنافسة والغيرة بين الموظفين لإثبات أنفسهم أمام رجل الأعمال الذي يقرر أن يشتري القناة لينقذها من الضياع.

عايض

فاز الفنان عايض، بجائزة الفنان المفضل ضمن فئة الموسيقى.

علي المدفع

فاز الفنان القدير علي المدفع، بجائزة الإنجاز مدى الحياة.

رابح صقر

حصل الفنان والملحن رابح صقر، على جائزة الإنجاز مدى الحياة.



نجوم مرشحون لجوائز Joy Awards لعام 2025

(1) فئة الممثلة المفضلة في الدراما

إلهام علي

تتنافس الفنان إلهام علي، على جائزة الممثلة المفضلة في الدراما عن مسلسل "سندس 2".

قدّمت إلهام علي في مسلسل "سندس2" دور المربية الاجتماعية التي تضطر إلى مواجهة عبد الرحمن (حسن عسيري ) والوقوف في صف أبنائه والدفاع عن مصالحهم مقابل انشغال الأب عنهم واهتمامه بجمع المال بدلاً من رعاية أسرته . وكانت إلهام علي قد عبّرت مراراً عن سعادتها بهذه التجربة في شخصية سندس ، مشيرة إلى إمكانية العمل على جزء ثالث بعد النجاح الذي حققه المسلسل بجزأيه، وتصّدره المراتب الأولى في السعودية والخليج على منصة شاهد.



عبد العزيز الشهري

يتنافس الفنان عبد العزيز الشهري، على جائزة الممثل المفضل في الدراما، عن دوره في مسلسل "فرسان قريج".

يدور "فرسان قريح" الذي كتبه يوسف الدخيل (مشرفاً على ورشة كتابة تضم عدداً من الأسماء) وأخرجه عبد الله بامجبور، حول نادٍ مغمور في قرية صغيرة اسمها "قريح"، تشبه قرية "المزاريطة" في مسلسل "الكبير"، من حيث قلة حيلة وغرابة أطوار ساكنيها، مع طموحهم بتحقيق الانتصارات، التي تأتي دائما كمفاجأة غير متوقعة.

خيرية أبو لبن

تتنافس الفنانة خيرية أبو لبن، على جائزة الممثلة المفضلة في السينما، عن فيلم "جرس إنذار".

يتناول "جرس إنذار"، الذي بدأ عرضه على منصة نتفليكس، قصة مدرسة بنات يشب فيها حريق هائل يودي بحياة طالبة ومعلمة، وتكشف التحقيقات الجنائية التي تجريها الشرطة، والتحقيقات الداخلية التي تجريها مديرة المدرسة عن الكثير من أوجه القصور المؤسساتية، والجرائم الصغيرة الشخصية، التي يرتكبها مسؤولون ومسؤولات وأهالي وطالبات داخل المدرسة، عن قصد أو دون قصد.



فاطمة البنوي

تتنافس الفنانة فاطمة البنوي، على جائزة الممثلة المفضلة في السينما، عن فيلم "بسمة".

يحمل الفيلم اسم "بسمة"، الشخصية الرئيسية التي تؤديها البنوي، وهي فتاة سعودية تواصل دراستها الجامعية العليا في الولايات المتحدة تعود إلى مسقط رأسها في جدة بعد عامين من الغياب، لتفاجأ بأن والديها انفصلا وأن الأب، الذي يعاني من مرض عقلي يتفاقم قد ترك منزل الزوجية وعاد إلى بيتهما القديم، حيث يعيش كالسجين محاصراً بين هلاوس "البارانويا" التي تجعله يشك في أقرب الناس إليه، ويخاف من تناول الأدوية أو فتح النوافذ لأشعة الشمس.

صهيب قدس

يتنافس الفنان صهيب القدس، على جائزة الممثل المفضل في السينما عن فيلم "أحلام العصر".

تروي أحداث فيلم "أحلام العصر" قصة نجم كرة قدم متقاعد، سيئ السمعة ومضطهد إعلاميًا، يتعاون مع ابنته في فرصة للانتقام على بوابة التواصل الاجتماعي من جميع من ظلمه، حيث يجدان فرصة سانحة للعمل مع أشهر وكلاء أعمال للمشاهير في المنطقة، ويعملون معًا على تسويق أضخم المشاريع العقارية التي تزيد من أطماعهم وتورطهم، وكلما غاصا في حلم الشهرة والنجومية، كلما زادت مشاركتهما.



عبد الرحمن اليماني

يتنافس الفنان عبد الرحمن اليماني، على جائزة الممثل المفضل في السينما عن فيلم "فيلا 54".

فيصل العيسى

يتنافس الفنان فيصل العيسى، على جائزة الممثل المفضل في السينما عن فيلم "شباب البومب".

خلال الفيلم يتجادل عامر مع أصدقائه أثناء رحلة برية ليضطر للانعزال لوحده بعض الوقت ويلتقي بصديقه الجديد "الضب" الذي سيقوده لواقع آخر وتنطلق رحلة الأحداث المثيرة بين عامر والضب .

(6) فئة الفنانات المفضلات في الموسيقى

تتضمن هذه الفئة كل من الفنانة موضي الشمراني، وداليا مبارك.

(7) فئة الفنان المفضل في الموسيقى

تنافس ضمن هذه الفئة عدد كبير من نجوم الطرب هم أصيل أبو بكر، رابح صقر، عايض، راشد الماجد، عبادي الجوهر، عبد المجيد عبد الله.

(8) فئة الوجه الجديد المفضل في الموسيقى

يتنافس ضمن هذه الفئة الفنان الشاب راكان آل مساعد.