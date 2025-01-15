أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك-يول، أنّه وافق "حقنا للدماء" على الرضوخ لأوامر المحقّقين بالمثول أمامهم لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد، على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.
وجاء ذلك في رسالة نشرت بعد أن أعلنت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية أنّها اعتقلت يون سوك-يول، ليصبح بذلك أول رئيس في تاريخ البلاد يتم توقيفه أثناء وجوده في السلطة.
وكانت قد أفادت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء عن صدامات اندلعت لدى محاولة المحقّقين الكوريين الجنوبيين توقيف الرئيس الكوري المعزول في مقرّ إقامته الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول بعد توقيفه: امتثل لأوامر المحقّقين "حقنا للدماء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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