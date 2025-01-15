فوائد الحمص المسلوق للأطفال كثيرة.. ولكن اهتمي بآثاره الجانبية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 10:23 صباحاً - الحمص يحوي العديد من الفيتامينات والمعادن، ويعتبر من الأكلات التي لا تقتصر على فئة معينة فقط، ولكنها محببة من جانب جميع الأعمار، خاصة كمشروب مميز في فصل الشتاء، وتقرير اليوم عن فوائد الحمص المسلوق للأطفال؛ التي تساعد على نمو الطفل نظراً لاحتوائه على المفيد من العناصر الغذائية، إلى جانب توضيح الآثار الجانبية للحمص حالة الإفراط في تناوله، وعرض جذاب لبعض الوجبات التي تضم الحمص المسلوق. اللقاء وأخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمود عزب للشرح والتوضيح.

الفوائد الصحية للحمص

يحتوي الحمص على البروتينات الصحية

نمو أسرع للطفل: يحتوي الحمص على البروتينات الصحية التي تساعد على نمو الطفل، والبروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على نمو عضلات الطفل بشكل أسرع.

تعزيز نمو الدماغ: يعتبر الحمص مصدراً جيداً للأحماض الدهنية التي تعمل على تعزيز نمو الدماغ، كما يعدمصدراً جيداً للأحماض الدهنية الأساسية، مثل حمض اللينوليك والأوليك، والتي تعد من الأحماض المهمة لتعزيز نمو الدماغ لدى الطفل، وتحسين الوظائف المعرفية الضرورية له خلال السنوات الأولى من العمر.

الوقاية من فقر الدم: الأطفال أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم خلال السنة الأولى من العمر، لذلك فإن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالحديد أمر لا بد منه، وكوب واحد من الحمص يمكن أن يوفر ما يقرب من 50 في المائة من الاحتياجات اليومية للطفل من الحديد.

يدعم نمو العظام والأسنان: يعتبر الحمص مصدراً جيداً للكالسيوم، والذي يعد أحد المعادن الأساسية التي تدعم نمو عظام أسنان الطفل

الحفاظ على صحة الأمعاء: يوفر الحمص للطفل 60-75 في المائة من الاحتياجات اليومية من البريبيوتيك والكربوهيدرات في الوجبة الواحدة، والتي تعد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في الحفاظ على صحة القناة الهضمية عند الأطفال خاصة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، كما تساعد الألياف الغذائية في الحمص أيضاً في الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة، ومحاربة الإصابة بالإمساك إلى جانب الحفاظ على صحة الأمعاء عند الرضع.

الوظائف الفسيولوجية: يحتوي الحمص على كمية جيدة من حمض الفوليك، والذي يعد من الأحماض الضرورية للقيام بالعديد من الوظائف الفسيولوجية مثل نمو الخلايا والأنسجة.

يدعم المناعة: الحمص مصدر جيد للزنك، حيث يوفر ما يقرب من 50 في المائة من متطلبات معدن الزنك اليومية للطفل، والتي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، والحفاظ على وظيفة الخلايا المناعية .

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الآثار الجانبية للحمص للأطفال

احذري الإفراط في تناول الحمص

يحتوي الحمص على العديد من الفوائد الصحية ورغم ذلك، فمن المؤكد أن له بعض الآثار الجانبية التي يجب الانتباه إليها، وهي كالتالي:

انتفاخ البطن.

يحتوي الحمص على قليل من السكريات، مثل رافينوز وستاكيوز، والتي لا يستطيع الأطفال هضمها، حيث تنتقل هذه السكريات غير المهضومة إلى الأمعاء الغليظة، مما يؤدي إلى تكون الغازات، وبالتالي يجب تجنب الاستهلاك المفرط للحمص للرضع.

الحساسية.

تعد حساسية الحمص أقل شيوعاً من حساسية الصويا أو الفول السوداني، ومع ذلك فمن الممكن أن يتسبب الحمص في الإصابة بفرط الحساسية، ويمكن أن تتراوح حساسية الحمص من التهاب الأنف إلى الحساسية الجلدية المفرطة، لذلك كوني حذرة أثناء البدء بإدخال الحمص في نظام طفلك الغذائي.

الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تناول طفلك للحمص

ضرورة نقع الحمص من 5-6 ساعات

من المعروف أن البقوليات، مثل الحمص، تسبب انتفاخ البطن، ولهذا نجد العديد من الآباء يمتنعون عن تقديم البقوليات للأطفال، ومع ذلك يمكن تخفيف انتفاخات البطن بسهولة؛ عن طريق نقع الحمص طوال الليل قبل طهيه بخمس إلى ست ساعات.

ونظراً لأن الطريقة المثالية لتقديم الحمص للطفل في شكل هريس، ونظراً لأن الأطفال لديهم جهاز هضمي حساس؛ يجب إدخال الحمص بكميات صغيرة في البداية.

وجبات جديدة من الحمص:

وجبة شهية من الحمص المسلوق والمطحون

صوص الحمص على الساندويتش:

يمكن استبدال المايونيز وتجنب أضراره التي قد تصيب بعض الأطفال بالحساسية بصوص الحمص، وذلك لأنه غني بالألياف والبروتين التي يمكن إضافتها إلى وجبات أطفالك، وخاصة مع ساندويتشات البانيه أو الخضار المشوية أو الجبن المدخن.

الحمص على الإفطار:

يمكن تقديمه على الإفطار بدلاً من الأفوكادو، الذي لا يرحب بتناوله بعض الأطفال؛ إذ يمكن هرس الحمص الذي يحبه الأطفال بعد سلقه مع الطحينة، وعمل صوص يدهن به التوست أو إضافته على طبق الفول ومزجهما سوياً.

الحمص كصوص مع الخضار المسلوق:

بدلاً من تناول "غموس" آخر يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة، يمكن تقديم الحمص بالخضروات النيئة المقطعة مثل بروكلي، جزر، قرنبيط، كرفس، وطماطم كرزية، الفلفل، البازلاء، كوسة.

معجون الحمص مع السناكس:

الحمص مع البطاطس المحمرة، وبسكويت الشوفان ورقائق التورتيلا أو كعكات الأرز أو المعجنات المصنوعة من الحبوب الكاملة، تعتبر وجبات خفيفة مقرمشة مع غموس شهي، كما يمكن سلقه وتقديمه فقط كسناكس.

حمص للسلطة:

يمكن إضافة الحمص للسلطة سواء بشكله المسلوق، والمهروس، وسواء كانت الخضروات مقطعة أو حتى بمفرده، مع تتبيلة الليمون والكمون فهي طريقة شهية.

استبدال زبد الفول السوداني بالحمص:

تعتبر زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز خياراً صحياً للأطفال خاصةً عند مزجها بفاكهة مليئة بالألياف مثل؛ التفاح أو الكمثرى، فيمكن استبدال الزبدة بالحمص أو مزجهما للحصول على مزيج من الحلو والمالح.

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب متخصص.