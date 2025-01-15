الخليج اليوم .. السعودية وسنغافورة توقعان مذكرة لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، في مدينة سنغافورة، اليوم الأربعاء، بوزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وذلك خلال زيارة وزير خارجية السعودية إلى مدينة سنغافورة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين السعودية وجمهورية سنغافورة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

خلال لقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

وفي ختام اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خطوة تعكس التزام السعودية وسنغافورة بتعميق العلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

وفي إحاطة إعلامية أعقبت التوقيع، أكد وزير الخارجية أن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية يمثل فرصة نوعية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات، خصوصًا في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء شراكات دولية فعالة. كما أشار سموه إلى أهمية سنغافورة كإحدى المراكز المالية العالمية، معربًا عن تطلع المملكة إلى تعزيز التعاون لتحقيق فوائد اقتصادية أوسع تخدم مصالح البلدين الصديقين.