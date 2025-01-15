وسائل إعلام إسرائيلية: نتانياهو أبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن "حركة حماس أعطت الضوء الأخضر لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

من جهتها، كشفت القناة ١٣ الإسرائيلية، أن "نتانياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة".