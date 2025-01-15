الامارات | الوصل يضم حارس الرجاء بطل المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام مغربية أن نادي الوصل توصل إلى اتفاق مع حارس الرجاء الرياضي حامل لقب الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، أنس الزنيتي، للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الجارية. وقالت صحيفة «هسبورت»، إن حارس المرمى المغربي أنس الزنيتي توصل إلى اتفاق نهائي للانضمام إلى صفوف نادي الوصل، بعد فسخ عقده، الأحد، بشكل مفاجئ مع ناديه السابق الرجاء الرياضي.

وذكرت أن عقد الزنيتي مع بطل الدوري والكأس الموسم الماضي سيمتد لستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، موضحة أن لوائح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تمنع الحارس من المشاركة في مباريات الدوري المحلي، ما يعني أن مشاركته ستقتصر على المنافسات الخارجية، أبرزها دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضافت: «من المتوقع أن يظهر الزنيتي في تشكيلة الوصل خلال مشاركته في دور المجموعات بأبطال آسيا للنخبة، حيث قد يواجه نادي النصر السعودي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو في الجولة السابعة في الثالث من فبراير، كما قد يلتقي في الجولة الأخيرة في 18 فبراير مع الهلال السعودي الذي يضم مواطنه الحارس الدولي ياسين بونو».