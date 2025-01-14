كريستيانو رونالدو باقٍ في النصر السعودي

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو قراره بشأنه مستقبله مع ناديه النصر السعودي.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر السعودي بنهاية يونيو 2025.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن تقارير صحفية سعودية بأن رونالدو قرر توقيع عقد جديد مع النصر السعودي يمتد لنهاية يونيو 2026.

وأكدت التقارير ذاتها، أن الاتفاق تم بين رونالدو وإدارة النصر، لتوصد الأبواب أمام الشائعات التي أثيرت مؤخراً حول إمكانية خروجه بحثاً عن تجربة جديدة في الدوري الأميركي.

ووصفت “ماركا” رونالدو باللاعب الذي أحدث ثورة في عالم كرة القدم بانتقاله إلى الدوري السعودي، ليفتح الأبواب أمام لائحة طويلة من النجوم في مقدمتهم بنزيما ونيمار.

200 مليون يورو في الموسم الواحد

وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن رونالدو سيوقع على عقد جديد مدته عام واحد مقابل 200 مليون يورو، كما أكدت “ماركا” أنه بصرف النظر عن المقابل المادي، بات رونالدو سفيراً لملف السعودية التي ستنظم كأس العالم 2034.

ونجح رونالدو في تسجيل 78 هدفاً في أكثر من 80 مباراة بقميص النصر، ويسعى لمواصلة التألق ليكون جاهزاً للمشاركة في كأس العالم 2026 رفقة منتخب بلاده، ليُشارك في 6 نٌسخ من كأس العالم.

الشرق