أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة تريد أن يصل عدد شاحنات المساعدات إلى غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في وقت سابق من اليوم، الى أننا ""نتطلع إلى ضخ كميات هائلة من الشاحنات ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، لكننا نريد أن نصل إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: نريد دخول أكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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