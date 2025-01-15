الخارجية الأميركية: نريد دخول أكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة تريد أن يصل عدد شاحنات المساعدات إلى غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في وقت سابق من اليوم، الى أننا ""نتطلع إلى ضخ كميات هائلة من الشاحنات ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، لكننا نريد أن نصل إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا".