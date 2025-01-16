بارك رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري في تصريح له "للشعب الفلسطيني وقف آلة القتل الإسرائيلة، على أمل أن يطوي اتفاق وقف إطلاق النار الحرب التدميرية، والشكر الكبير لكل من عمل وساهم للوصول لهذا الاتفاق بدءا من مصر وقطر وصولا الى الولايات المتحدة الاميركية".

كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريري: مبروك للشعب الفلسطيني وقف آلة القتل الإسرائيلة والشكر الكبير لمصر وقطر والولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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