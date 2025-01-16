الدفاع المدني الفلسطيني: مقتل 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ليل الأربعاء أنّ عشرين فلسطينيا على الأقلّ قُتلوا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية طالت مواقع عدة في القطاع بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحماس.

واوضح المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة "فرانس برس"، إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ المواطنين في كل مناطق القطاع"، مما أسفر عن "سقوط 20 قتيلا".

ويذكر بان الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ الأحد.