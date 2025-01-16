شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء المربع يتسلم التقرير السنوي لأعمال جوازات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام الجوازات المكلف اللواء د. صالح بن سعد المربع، جوازات منطقة مكة المكرمة، للوقوف على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتسلم اللواء صالح المربع التقرير السنوي لأعمال جوازات منطقة مكة المكرمة لعام 2024، من مدير جوازات المنطقة اللواء فيصل بن محمد الراجحي، الذي قدم شرحًا عن منجزات وإحصائيات جوازات المنطقة والفروع التابعة لها للعام المنصرم.

وقدّم اللواء المربع شكره إلى منسوبي جوازات منطقة مكة المكرمة على جهودهم المبذولة في خدمة المستفيدين بدقة وإتقان.