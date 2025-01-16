مستشار ترامب للأمن القومي لـ سي إن إن: أوضحنا لإسرائيل بأننا سنقف معها إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق

اشار مستشار الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي لـ"سي إن إن"،، الى أننا "أوضحنا لإسرائيل بأننا سنقف معها إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق".

وفي وقت سابق امس، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة"، لافتاً الى أنني "أشكر شركاءنا بمصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

وذكر بن جاسم، أن "مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية، وستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث"، مضيفاً "فرق من قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وقال "الاتفاق سيأتي بالسلام والمسؤولية الآن ملقاة على عاتق جانبي الاتفاق"