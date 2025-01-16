انت الان تتابع خبر السيد الصدر يعلق على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في بيان، "ايها الاخوة الاحبة لا تنسوا قول الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون.. فلا عهد لهم ولا امان".وأضاف "ثم عليكم بوحدة الصف ونبذ الخلافات".

وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.