شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وأستراليا ترحبان باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

جهود تثبيت الاتفاق

ترحيب أسترالي بالاتفاق

الولايات المتحدة تشيد بالاتفاق

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الدمام - شريف احمد - رحبت الحكومة الأردنية اليوم الخميس، بإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنة الجهود التي بذلتها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل للاتفاق.وشددت على ضرورة الالتزام الكامل به.وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي على غزة،إضافة إلى ضرورة إطلاق جهد حقيقي لإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.شدد الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه؛ لإيجاد آفاق حقيقية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.رحبت أستراليا باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثنية على الجهود المستمرة والوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر للتوصل إلى هذا الاتفاق وإنهاء الحرب.وأعرب بيان مشترك صدر يوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، عن دعم البلاد لهذا الاتفاق.ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بشروط الاتفاق وضمان تحقيق السلام المستدام، بما يشمل تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق غزة.رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثنية على الجهود التي بذلتها دولة قطر ومصر بهذا الشأن.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض أمس الأربعاء، إن من شأن هذا الاتفاق أن يوقف القتال في غزة، ويزيد من المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها المدنيون الفلسطينيون.شدِّدت المملكة على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية والعربية وعودة النازحين إلى مناطقهم.كما أكدت أهمية البناء على هذا الاتفاق لمعالجة أساس الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأمل المملكة أن يكون هذا الاتفاق منهيًا بشكل دائم لهذه الحرب الإسرائيلية الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح.



عودة الهدوء المستدام إلى غزة

موعد بدء تنفيذ الاتفاق

أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" الأربعاء أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية الذي أعلنت قطر التوصل إليه، يهدف الى الإفراج عن "جميع المحتجزين" في غزة وعودة "الهدوء المستدام" الى القطاع الفلسطيني.ونقلت القناة المقرّبة من السلطات المصرية عن مصادر قولها إن اتفاق وقف إطلاق النار "يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك".وأكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل في الدوحة، مشيرًا الى أنه سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر بيانًا قال فيه إن "بنودًا عدّة من الإطار بقيت غير محلولة، ونأمل أن تجري تسوية التفاصيل هذه الليلة"، بعد أن أعلنت مصادر متابعة للمفاوضات التوصل إلى اتفاق.