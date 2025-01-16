شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Back in Action يعيد كاميرون دياز وجيمى فوكس سويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل فيلم Back in Action إلى منصة نتفليكس يوم 17 يناير الجارى، الذى يقوم ببطولته النجمان كاميرون دياز وجيمي فوكس.

ويدور فيلم فيلم "Back in Action" برغم مرور سنوات على اعتزال "إيميلي" و"مات" أعمال التجسس لمصلحة وكالة المخابرات المركزية (CIA)، والانتقال لتأسيس عائلة سعيدة، إلا أن عالم الجاسوسية لم يتركهما وشأنهما؛ ليجدا نفسيهما متورطين في هذا العالم مرة أخرى رغم انكشاف هويتهما السرّية.

يحمل الفيلم توقيع المخرج "سيث جوردون"، الذى شارك أيضًا في كتابة السيناريو إلى جانب الكاتب "براندان أوبراين" الذي سبق له كتابة سيناريو فيلم (Neighbors).

فيلم (Back in Action) يعيد لمّ شمل النجمين "كاميرون دياز" و"جيمي فوكس" بعد غياب دام 10 سنوات، بمشاركة نخبة مميزة من النجوم، من بينهم "جلين كلوز" و"كايل تشاندلر" و"آندرو سكوت" و"جيمي ديميتريو".