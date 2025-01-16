الامارات | مصر تمنح العرب الانتصار الأول في مونديال اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على الأرجنتين، اليوم الأربعاء، ليمنح العرب أول انتصار في بطولة كأس العالم لكرة اليد «رجال» التي تقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، حسم المنتخب المصري المباراة لصالحه بنتيجة 39 - 25، بعدما أنهى الشوط الأول متفوقاً بنتيجة 21 – 11، ليحقق أول نقطتين في مشواره بالمجموعة الثامنة ويعزز من فرصه في التأهل للدور الثاني.

وتألق بصفوف منتخب مصر الجناح الأيمن محمد سند، الذي سجل 6 أهداف، وأضاف زميله علي زين 5 أهداف، ليفوز الأخير بجائزة «رجل المباراة».

في المقابل، كان لوكاس داريو موسكارييو أفضل لاعبي الأرجنتين بتسجيله 7 أهداف من 9 تسديدات بنسبة نجاح 78 في المائة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة عربية خالصة أمام البحرين يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية، أما منتخب الأرجنتين سيخوض اختباراً قوياً ضد كرواتيا.

وفي لقاء آخر بالتوقيت نفسه، تعادل منتخب التشيك مع سويسرا بنتيجة 17 - 17 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

واستهلت المنتخبات العربية مشوارها في مونديال اليد بأربع هزائم، أمس الثلاثاء، حيث خسر منتخب تونس أمام إيطاليا بنتيجة 25 - 32 في مباراة الافتتاح ضمن منافسات المجموعة الثانية، كما خسر منتخب الجزائر أمام الدنمارك حامل اللقب بنتيجة 22 - 47 في إطار المجموعة نفسها.

وفي المجموعة الثالثة، خسر منتخب قطر أمام فرنسا بنتيجة 19 – 37، كما خسر المنتخب الكويتي أمام النمسا بنتيجة 26 - 37.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخباً، مقسمة إلى 8 مجموعات، حيث يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بمشاركة 24 منتخباً، مقسمة إلى 4 مجموعات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

أما الفرق التي تحتل المركز الأخير في كل مجموعة من الدور الأول، ستنتقل للمنافسة على كأس الرئيس وتحديد المراكز من 25 إلى 32.