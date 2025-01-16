شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر لكرة اليد بكأس العالم بعد الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب مصر لكرة اليد صدارة مجموعته بكأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين 39 – 25 في إطار ضربة بداية الفراعنة ببطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين. في الوقت نفسه استطاع كرواتيا الفوز على البحرين 36 – 22 ليأتى في وصافة المجموعة.

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالى: