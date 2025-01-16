شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى NILE عقب مباريات اليوم الأربعاء 15–1– 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفراد ناصر منسى مهاجم فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 5 اهداف عقب إقامة اليوم الأربعاء 15 – 1 – 2025 مباريتان ضمن الجولة الثامنة من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة بينما التقى الاهلى مع الجونة.

الأهلي يهزم الجونة بثنائية إمام عاشور ويستعيد صدارة الدورى

حقق فريق الأهلي الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، أحرز إمام عاشور هدفي المباراة.

بيراميدز يفوز على غزل المحلة 3 - 0 ويتصدر الدوري مؤقتًا

فاز فريق بيراميدز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"