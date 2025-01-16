بطولة إنكلترا: أرسنال يهزم توتنهام ويقلص الفارق عن ليفربول الى 4 نقاط

الرياص - اسماء السيد - لندن : قلص أرسنال الفارق عن ليفربول المتصدر الى 4 نقاط بفوزه على جاره توتنهام 2 1 في دربي شمال لندن الاربعاء على استاد الامارات في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده الى 43 نقطة واستعاد المركز الثاني متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي اكتفى بالتعادل مع مضيفه نوتنغهام فوريست 1 1 الثلاثاء، لكنه يملك مباراة مؤجلة سيخوضها ضد جاره ايفرتون.

ودخل أرسنال المباراة على وقع خسارتين على أرضه في مسابقتي الكأس المحليتين، بعد ان سقط أمام نيوكاسل 0 2 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، ثم خسارته بركلات الترجيح أمام ضيفه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في كأس إنكلترا علما بأن منافسه لعب لأكثر من ساعة بعشرة لاعبين.

واستمر غياب جناح أرسنال بوكايو ساكا بداعي إصابة عضلية ستبعده حتى آذار/مارس المقبل. كما تلقى ضربة اضافية عندما اصيب مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس في الركبة ضد يونايتد ستبعده اشهرا طويلة عن الملاعب.

في المقابل، استمر غياب ثنائي قلب دفاع توتنهام الأرجنتيني كريستيان روميرو والهولندي ميكي فان دي فين.

وفرض ارسنال سيطرة مطلقة في مطلع المباراة وسنحت له فرصة جيدة عندما مرر ديكلان رايس كرة داخل المنطقة وصلت الى البلجيكي لياندرو تروسار الذي سددها لكن المدافع الروماني العملاق رادو دراغوسين تصدى لها (15).

في المقابل ومن هجمة مرتدة حصل فيها على ركلة ركنية، كاد توتنهام يفتتح التسجيل خلافا لمجريات اللعب عندما وصلت الكرة الى الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي فسددها من مسافة قريبة لكن حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا تألق في التصدي لها (20).

لكن توتنهام نجح في افتتاح التسجيل بعدها بخمس دقائق عندما وصلت الكرة أمام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون على مشارف المنطقة فأطلقها "على الطاير" ارتطمت بقدم المدافع الفرنسي ويليام صليبا خادعة حارس مرماه رايا (25).

وقلب ارسنال الطاولة على ضيفه في مدى اربع دقائق آواخر الشوط الاول فنجح في ادراك التعادل من كرة رأسية لمدافعه البرازيلي غابريال حولها مهاجم سبيرز دومينيك سولانكي خطأ في شباك فريقه (40) قبل ان يسجل الهدف الثاني اثر خطأ للاعب الوسط المالي ايف بيسوما فوصلت الكرة الى تروسار الذي اطلقها قوية ماكرة داخل الشباك (44).