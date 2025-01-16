شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كرواتيا والبرازيل وألمانيا فى ثانى أيام بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت 4 مباريات فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بثانى أيام بطولة العالم لكرة اليد، التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وشهدت هذه المباريات فوز كل من كرواتيا على البحرين 36-22، وتعادل النمسا مع مقدونيا 27-27، وفوز ألمانيا على بولندا 35-28، والبرازيل على النرويج 29-26.

وتشهد البطولة توزيع الـ32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث إن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة)، وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.