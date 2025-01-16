شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك يخاطب إنبى لعودة زيادة كمال والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وصول خطاب من مسئولى نادى الزمالك إلى إنبى لعودة زياد كمال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف الغندور خلال تصريحات تليفزيونية أن النادى البترولى وافق على عودة اللاعب ولكن المستحقات المتأخرة للاعب تعطل الأمور.

وأردف: "تبلغ مستحقات زياد كمال مع الزمالك 4 ملايين جنيه تقريباً والنادى الأبيض يريد منحه 750 ألف جنيه فقط، وهو الأمر الذى يرفضه اللاعب ويتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة، وإلا سيضطر إلى شكوى النادى للحصول عليها".

واختتم: "من المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الساعات القادمة، لمحاولة موافقته على تخفيض مستحقاته وتقريب وجهات النظر".