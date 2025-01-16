شكرا لقرائتكم خبر عن طه عزت: اختبارات مراقبى المباريات تتم بسرية وتقييمهم اختصاص رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاختبارات التي خاضها مراقبو المباريات في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" تتم بسرية تامة.

وأوضح طه عزت خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلا: "نحترم جميع المراقبين ولم نستعرض نتائج اختباراتهم حتى الآن، وهذا الأمر اختصاص رابطة الأندية المحترفة فقط".

وأشار طه عزت إلى أن تقيم المراقبين لم يحتسب على المحافظات التابعين لها أو الاعمال الخاصة بهم أيضا.

وكانت أنباء ترددت عن رسوب بعض المراقبين فى الاختبارات التى خضعوا لها الأيام الماضية بنسبة كبيرة من الذين حضروا للاختبار تتعدى 70% منهم.

وفى نفس السياق قام طه عزت بمحاضرة مراقبى المباريات أثناء ورشة عمل أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجزيرة منذ أيام قليلة لشرح كافة الأخطاء التى ظهرت الفترة الماضية وتجنبها في المباريات، وشرح بعض القوانين المستحدثة من قبل الاتحاد الدولى.