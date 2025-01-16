اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

الزمالك - حرس الحدود 18:00

المصري - فاركو 21:00

كأس الجزائر

اتحاد الجزائر - أولمبي مقرن 17:30

كأس إسبانيا

- سلتا فيغو 00:30

الدوري السعودي

الأخدود - الفيحاء 17:55

الهلال - الفتح 19:05

الاتحاد - الرائد 21:00

إيبسويتش - برايتون 23:30

مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون 00:00

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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