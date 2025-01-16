الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المصري
الزمالك - حرس الحدود 18:00
المصري - فاركو 21:00
كأس الجزائر
اتحاد الجزائر - أولمبي مقرن 17:30
كأس إسبانيا
ريال مدريد - سلتا فيغو 00:30
الدوري السعودي
الأخدود - الفيحاء 17:55
الهلال - الفتح 19:05
الاتحاد - الرائد 21:00
إيبسويتش - برايتون 23:30
مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون 00:00
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