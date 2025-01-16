شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يقرر تثبيت تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على تثبيت تشكيل الفريق أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصري "دورى Nile".

وينوي جروس خوض المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد، في خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وعمر جابر، في خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد، في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وحسام أشرف ومصطفى شلبي.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر واحدة، وتعادل في اثنين، في المقابل يدخل الحرس اللقاء في المركز السادس عشر، بعد الفوز في مباراة، والخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

ويغيب عن الزمالك أمام حرس الحدود فى مباراة الغد كل من أحمد حمدى، ناصر ماهر، محمد عبد الشافى، مصطفى الزنارى ومحمد حمدى للإصابة.

ورغم أن محمد حمدى ظهر فى التدريبات أمس إلا أنه لم يشارك في التدريبات بشكل طبيعى، بسبب استمرار شعوره ببعض الألم فى عظام الصدر، ليشارك فى بعض تدريبات الكرة، حيث إن الجهاز الطبى لم يسمح له بالمشاركة فى التدريبات ولم يتحدد موعد عودته حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا بالجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام فى الرابعة عصرا باستاد القاهرة.