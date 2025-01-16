شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم سوبر يترقبون العودة للمشاركة قبل نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فترة القيد الشتوي حاملة تطلعات عدد من نجوم الدوري المصري للظهور من جديد في المسابقة المحلية بعد غياب طويل، بسبب الإصابات التي حرمتهم من انطلاقة الموسم الجاري مع فرقهم.

يأتي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي على رأس أولئك النجوم، بعدما تعرض لإصابة صعبة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركته مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، التى انتهت بتتويج المارد الأحمر باللقب عقب الفوز على الترجي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف نظيف، حيث تعافى اللاعب التونسي ويترقب إعادة قيده في قائمة الأهلي ليشارك في المباريات.

وفى البنك الأهلي شارك محمد أبو جبل في ودية فريقه أمام دياموند استعداداً للقاء الجونة، في أول ظهور للحارس المخضرم عقب تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، التي تعرض لها الموسم الماضي خلال مشاركته مع البنك الأهلي.

وأنهى مسئولو النادي المصري إجراءات قيد أحمد أيمن منصور في قائمة الفريق، بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها خلال الموسم الماضي وحرمته من المشاركة مع الفريق البورسعيدي في انطلاق الموسم الجاري.