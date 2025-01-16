الامارات | آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صورة اللاعب الدولي المصري نجم ليفربول، محمد صلاح (32 عاماً)، بقميص الهلال، وأرفق مع صورة «مو»، عبر منصة «فيس بوك»، ثلاثة رموز تعبيرية، تطرح تساؤلات عن مدى إمكانية انضمام اللاعب إلى بطل السعودية، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجماهير. وينتهي تعاقد صلاح مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق آخر للانتقال إليه بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وكان الدولي المصري قال إن الاتفاق مع إدارة ليفربول على تجديد عقده لايزال بعيداً، على الرغم من رغبته في الاستمرار.