شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مربعات سكنية فى جباليا وارتقاء 18 شهيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مربعات سكنية في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بارتقاء 18 شهيدا ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مدينة غزة.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عدة صوب منازل الفلسطينيين في مدينة غزة.

في الوقت ذاته، قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.