شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألمانى يرحب بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب المستشار الألمانى، أولاف شولتس، بالتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن.



وشدد المستشار الألماني، فى تغريدة على منصة "إكس" اليوم، على " ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق حرفياً، وإطلاق سراح جميع الرهائن، بما فى ذلك الألمان، وتسليم رفات القتلى إلى أسرهم لدفنها بكرامة".



وأكد أن وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام إنهاء الحرب بشكل دائم، وتحسين الوضع الإنسانى المتردى فى غزة.. مشيرا إلى تواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.