كأس الملك: برشلونة وليغانيس وخيتافي الى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : لحق برشلونة وليغانيس وخيتافي وأتلتيكو مدريد بفالنسيا الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بفوز الاول على ضيفه ريال بيتيس 5 1، والثاني على مضيفه ألميريا من الدرجة الثانية 3 2، والثالث على مضيفه بونتيفيدرا من الثالثة 1 0، والرابع على مضيفه إلتشي من الثانية 4 0 الاربعاء في ثمن النهائي.

في المباراة الاولى، واصل برشلونة المتوج بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب 5 2 في جدة، تألقه وحجز بطاقته الى ربع النهائي دون عناء.

وتقدم النادي الكاتالوني في الشوط الاول بهدفين للاعب وسطه الدولي غافي (3) ومدافعه الدولي الفرنسي جوليوس كوندي (27)، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف في الثاني تناوب على تسجيلها البرازيلي رافينيا (58) وفيران توريس (67) ولامين جمال (75).

وسجل مهاجم برشلونة المعار الى ريال بيتيس البرازيلي فيكتور روكي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وفي الثانية، كان ليغانيس البادئ بالتسجيل عبر مدافعه أدريا ألتيميرا (33)، ورد أصحاب الأرض بهدفين للكولومبي لويس سواريس (38) والبرازيلي لازارو (52)، قبل أن ينتفض الضيوف في الدقائق الاخيرة ويسجلوا هدفين بواسطة ميغل دي لا فوينتي (77 من ركلة جزاء) ودييغو غارسيا (87).

وفي الثالثة، أنهى خيتافي المنقوص مغامرة بونتيفيدرا الذي أطاح بريال مايوركا الوصيف من دور الـ32، عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله المهاجم ألفارو رودريغيس في الدقيقة الثانية.

وطرد رودريغيس مباشرة في الدقيقة 41، قبل ان يطرد زميله المدافع دييغو ريكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لنيله الإنذار الثاني.

وفي الرابعة، فرض المهاجم الدولي النروجي ألكسندر سورلوث نفسه نجما بتسجيله ثنائية من رباعية أتلتيكو مدريد في مرمى مضيفه إلتشي.

وسجل سورلوث الهدفين في الدقيقتين الثامنة و29 من ركلة جزاء، قبل أن يترك مكانه للمدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا في مطلع الشوط الثاني.

وتلقى أصحاب الأرض ضربة قاسية مطلع الشوط الثاني اثر طرد المدافع الارجنتيني نيكولاس ميركاو لتلقيه الانذار الثاني (50)، فاستغل الضيوف النقص العددي واضاف رودريغو ريكيلمي الثالث (61) والارجنتيني خوليان ألفاريس بعد دقيقتين من دخوله مكان ريكيلمي (75).

وكان فالنسيا حجز البطاقة الاولى من أرض مضيفه أورينسي من الدرجة الثالثة بالفوز عليه 2 0.