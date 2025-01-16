الاقتصاد

سعر الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية.. الخميس 16-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويري

الخميس، 16 يناير 2025 06:00 ص

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر الخميس  16-1-2025، فى ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصرى، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3240 جنيه.


وعن أسعار الذهب اليوم الخميس  16-1-2025 بيانها كالتالي.


عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

- عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

- الجنيه الذهب 30240 جنيها.

ويستقر سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 وسط ترقب لتطورات سعر الذهب العالمي خلال الساعات المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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