شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية.. الخميس 16-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويريالخميس، 16 يناير 2025 06:00 ص
ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر الخميس 16-1-2025، فى ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصرى، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3240 جنيه.
وعن أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 بيانها كالتالي.
عيار 24 يسجل 4320 جنيها.
- عيار 21 يسجل 3780 جنيها.
- عيار 18 يسجل 3240 جنيها.
- عيار 14 يسجل 2520 جنيها.
- الجنيه الذهب 30240 جنيها.
ويستقر سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 وسط ترقب لتطورات سعر الذهب العالمي خلال الساعات المقبلة.
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