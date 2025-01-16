شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية.. الخميس 16-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر الخميس 16-1-2025، فى ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصرى، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3240 جنيه.



وعن أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 بيانها كالتالي.



عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

- عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

- الجنيه الذهب 30240 جنيها.

ويستقر سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 وسط ترقب لتطورات سعر الذهب العالمي خلال الساعات المقبلة.