شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر بيانات التضخم الأمريكية.. ارتفاع الذهب وتراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الدلار والذهب

ارتفاع مؤشر الأسعار

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تراجع معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة مما هدأ المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.كما عزز تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وتراجع العائد على السندات جاذبية المعدن الأصفر.وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 60ر108 نقطة بعد صدور بيانات التضخم، قبل أن يرتفع قليلا إلى 11ر109 نقطة بانخفاض نسبته 15ر0% عن مستواه أمس.وارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بواقع 35 دولارا أي بنسبة 3ر1% إلى 50ر2712 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي.كما ارتفع سعر الفضة بواقع 1870ر1 دولارا أي بنسبة 94ر3% إلى 319ر31 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، وارتفع سعر النحاس بواقع 0525ر0 دولارا أي بنسبة 22ر1% إلى 3630ر4 دولارا للرطل.وعلى صعيد البيانات الاقتصاديةارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين، والبيض، والسيارات المستعملة، ومع ذلك ظهرت إشارات أيضا على تراجع ضغوط الأسعار الأساسية قليلا.وأظهر تقرير وزارة العمل الصادر اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 9ر2% في ديسمبر مقارنة بالشهر المقابل العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.وكان هذا الارتفاع هو الثالث على التوالي بعد انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام ليصل إلى 4ر2% في سبتمبر.وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3ر0% وهو نفس معدل الارتفاع خلال نوفمبر.ومع ذلك، باستثناء فتئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، انخفض ما يسمى بالتضخم الأساسي إلى 2ر3%، بعد أن ظل ثابتا عند مستوى 3ر3% لمدة ثلاثة أشهر متتالية.